В Тульской области самый дорогой минимальный набор продуктов среди регионов ЦФО

Минимальный набор продуктов в Тульской области оказался дороже, чем в других регионах Центрального федерального округа.



Здесь продуктовый набор стоит 4 642 рубля — это дороже, чем в среднем по России (4 356 рублей) и по ЦФО (4 581 рубль).

Дешевле всего в ЦФО оказался белгородский продуктовый набор — 3 666 рублей. Соответствующие данные представил портал Rzn.info со ссылкой на данные Рязаньстата.

В минимальный набор входят 33 наименования: крупы, хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, чай и соль.