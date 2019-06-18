Виновным в повреждении машин туляков оказался шов дома?

В тульской полиции предварительно выяснили причины повреждения машин, припаркованных около дома на улице Галкина.



Напомним, ранее стало известно, что на автомобили с крыши многоэтажки упала часть железобетонной плиты.

Как сообщил начальник отделения информации и общественных связей УМВД Андрей Ярцев, получены данные, что на машины упали куски стройматериала от отвалившегося межэтажного шва, который скрепляет панели.

Присутствие посторонних на чердаке и крыше здания не выявлено. Тем не менее полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.