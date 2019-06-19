Богородицк и Венёв победили в конкурсе проектов благоустройства малых городов

Богородицк и Венёв вошли в число победителей конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.



Всего в этом году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов России. Из них 80 проектов-победителей из 46 субъектов страны получат финансирование из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей. В общей сложности за два года благодаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» Минстроем РФ. Работы оценивали в три этапа: техническая экспертиза, оценка межведомственной рабочей группой, итоговое решение принимала федеральная комиссия конкурса.

Теперь городам-победителям необходимо до конца 2019 года разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Реализация проектов должна завершиться в 2020 году.