ООН: К 2050 году население России сократится до 135,8 млн человек

Организация объединённых наций спрогнозировала демографическую картину, которая сложится в России к 2050 году.



Население сократится в среднем до 135,8 млн человек. На 1 января 2019 года население страны, по данным Росстата, превышало 147 млн человек.

Пессимистичный прогноз численности населения ООН таков – 124,6 млн человек к 2050 году и 99,7 млн человек к 2078 году. Оптимистичный прогноз к 2050 году – 147,2 млн человек, что тоже меньше, чем в 2019-м. К 2078 году в оптимистичном варианте прогнозируется численность в 160 млн человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что естественный прирост населения по итогам 2018 года зафиксирован лишь в 21 регионе страны, в остальных 64 регионах наблюдалась его убыль. Наибольший прирост населения зарегистрирован в Чечне, Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. Наибольшая естественная убыль населения отмечена в Московской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

По данным Росстата, на январь 2019 года численность населения составила 146,793 млн человек. Это на 86,8 тысячи меньше, чем в 2018-м.