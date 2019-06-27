Эксперты: У средней тульской семьи с ребёнком каждый месяц после минимальных трат остаётся 37 тысяч рублей

Тульская область заняла 35-е место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей по итогам 2018 года.



Критерием рейтинга является максимальный размер оставшихся денег у среднестатистической семьи (с одним или двумя детьми и двумя работающими родителями) после минимальных расходов в месяц, сообщает РИА «Новости».

У тульских семей с одним ребёнком, согласно данным, остаётся 37 974 рубля в месяц, с двумя детьми — 28 383 рубля.

Лидером рейтинга на протяжении 8 лет является Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь у семей остаётся 144 334 и 128 519 рублей, далее идут Чукотка (130 388 и 107 816 рублей) и Москва (116 347 и 102 397 рублей).

Среднее значение по стране – остаток в размере 44,3 тысяч рублей для семьи, в которой работают оба родителя и воспитываются два ребёнка.