Всё, что нужно знать про Единый день голосования

Тульское региональное отделение общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» предложило всем желающим записаться в наблюдатели на выборах, которые пройдут в регионе 8 сентября — в так называемый Единый день голосования.



О том, что обозначает этот термин, рассказал координатор регионального голоса, правозащитник Алексей Власов.

«История возникновения „Единого дня голосования“ своими корнями уходит в 2004 год. В 2004 году в избирательное законодательство по инициативе председателя ЦИК России А. А. Вешнякова были внесены изменения, в соответствии с которыми введён Единый день голосования на выборах регионального и местного уровня — первое или второе воскресенье марта. При этом в некоторых случаях допускается назначение выборов на первое или второе воскресенье октября либо синхронно с выборами в Государственную Думу, а в исключительных случаях (например, при назначении выборов по суду) — на любой день. Впоследствии день голосования был перемещён на второе воскресенье сентября.

Политологи и специалисты по избирательному законодательству спорят на тему того, из-за чего Единый день голосования был перенесен на 1 воскресенье сентября.

Лето — это пора отпусков, многие люди уезжают в отпуск, поэтому ведение агитации и других процедур связанных с выборами сильно затруднено и явно ослабляет конкуренцию между политическими партиями. Это относится в том числе и к таким процедурам как сбор подписей.

Многие специалисты придерживаются мнения, что перенос Единого дня голосования связан с тем, что многие уезжают на выходные на дачу и за счёт этого происходит „сушка явки“. „Сушка явки“ — это такой термин у политтехнологов, который обозначает комплекс организационных мер, направленный на уменьшение явки избирателей. Считается, что оппозиционно настроенные избиратели не приходят на выборы.

Однако на выборах 2013 года, когда Навальный, которого, стоит отметить, единственный раз допустили до выборов, чуть не прошёл во второй тур (до второго тура не хватило 1,5%), именно мобилизация сторонников смены власти и противников Собянина позволила достичь таких результатов.

Надо понимать, что политическая пассивность позволяет властной элите манипулировать общественным сознанием. Пассивность избирателей приводит к тому, что административный ресурс решает поставленную перед ним задачу. Само название „ЕДИНЫЙ день голосования“, как бы намекает... Ну, вы понимаете, ЕДИНЫЙ ДЕНЬ голосования, за ЕДИНУЮ партию...

Также, до степени смешения с агитационными материалами „одной из партий“, изготавливаются агитационные материалы, которые как бы просто призывают придти на выборы...

Но мы с вами всё понимаем... Поэтому записывайтесь в наблюдатели, чтобы контролировать процедуру голосования. 8 сентября пройдут выборы во многих регионах России, в том числе и в Тульской области», — говорится на странице регионального «Голоса», здесь же опубликована и ссылка на форму для записи в наблюдатели.