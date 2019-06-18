Дюмин приди, порядок наведи: алексинцы готовы выйти на митинг из-за нерешённой проблемы с гулом на бумажно-картонной фабрике (видео)

Жизнь тихого и уютного алексинского двора за последний год превратилась в ад. На местной бумажно-картонной фабрике установили новое оборудование, которое издаёт невыносимый монотонный гул. Этот гул ежедневно и днём, и ночью сопровождает жизнь горожан.



Жители уже пытались решить проблему на местном уровне, обращаясь в городскую администрацию. В марте 2019 года было озвучено, что шум исходит от вакуумных установок по отжиму воды из бумаги, трубы от вентиляторов которых выведены из помещения на улицу.

«Мы идём навстречу жителям и планируем установить глушители на вентиляторы», — пообещал заместитель начальника цеха по производству Алексей Воротников.

Администрация Алексина в свою очередь должна была опубликовать результаты измерений уровня шумов для ознакомления жителей.

В мае мы рассказывали, что жители алексинского микрорайона Высокое отправили несколько десятков обращений в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

За весь период существования проблемы (а это с августа 2018 года) были неоднократные жалобы, встречи с руководством фабрики, обещания устранить шум, но воз и ныне там.

«Сейчас к этому гулу добавилась ещё и вибрация от нового запускаемого оборудования. Она настолько сильная, что у людей трескаются стены гаражей, дома посуда падает со стола. Люди измучены таким соседством. Поэтому на запись видеообращения губернатору Дюмину и президенту Путину вышел весь двор. И стар, и млад. Беременные женщины и немощные старики просят навести порядок. Если видеообращение не возымеет действие, то люди готовы стоять в пикетах и организовывать митинг», — передаёт «Дежурный по Алексину».

Жители домов №№13, 15, 17 по улице Площадь Победы записали видеообращение, в котором призывают главу региона Алексея Дюмина и президента РФ Владимира Путина помочь в решении проблемы.

«В наших домах стоит сильнейшая вибрация, трясутся стёкла, посуда на столе. Это продолжается беспрерывно. Люди очень сильно от этого страдают, не могут отдыхать. У нас проживают люди с хроническими заболеваниями, люди преклонного возраста, беременные женщины — на их здоровье всё это отражается. Наши дома постройки 1936-38 годов и так не в хорошем состоянии, а сейчас мы вообще опасаемся за целостность зданий», — говорится в обращении.