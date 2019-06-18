Тульская область получит право устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».



Согласно проекту, если регион примет такое решение, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, будет устанавливаться в размере 0%.

Таким образом, прибыль региональных операторов «Хартия» и «МСК-НТ» от деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов будет облагаться нулевым налогом.

Также предусматривается освобождение от обложения НДС операций по реализации услуг указанными организациями. Кроме того, нормы законопроекта исключают из объектов обложения НДС безвозмездную передачу в казну РФ недвижимого имущества.

С 1 января в России действует новая система регулирования услуг обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Работать с мусором начали региональные операторы, задача которых — обеспечивать обработку, транспортировку, обезвреживание и захоронение ТКО. С момента реализации мусорной реформы в Тульской области жители недовольны необоснованно высокими тарифами, несоблюдением экологических норм и ввозом на захоронение в регионе отходов из Подмосковья, согласно заключённому между правительствами соглашению.