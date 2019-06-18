Москвичке дали год колонии за избиение полицейского в ефремовской больнице

44-летняя жительница Москвы получила тюремный срок за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции.



23 февраля 2019 года в Ефремове несовершеннолетнего сына женщины задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Его доставили в Ефремовскую районную больницу, чтобы провести осмотр, а также в связи с жалобами на здоровье, сюда же прибыла и мать задержанного.

У подростка не обнаружили признаков, свидетельствующих о необходимости госпитализации и стационарного лечения, в связи с чем полицейские решили доставить его в отдел для составления протокола об административном правонарушении.

Чтобы помешать сотрудникам полиции, женщина ударила одного из них дважды по лицу, а также в область паха, после чего грубо отругала, унизив честь и достоинство.

На суде москвичка признала вину, раскаялась в содеянном и принесла потерпевшему публичные извинения.

По совокупности преступлений приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 20 тысяч рублей.