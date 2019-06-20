От Алексина до Черни: в Тульской области массово мрут пчёлы

В Чернском районе зафиксирован массовый мор пчёл.



Владельцы личных подсобных хозяйств в селе Архангельское готовят коллективную жалобу в правоохранительные органы. Они предполагают, что всему виной ядовитые химикаты, которыми обрабатывают поля местные сельхозпредприятия.

«У меня погибло более 40 семей пчел, примерно так же у других пчеловодов в нашем селе. Занимаюсь пчеловодством уже несколько лет, и впервые произошла такая история: нет достаточной информации о месте и времени проведения обработки, нет табличек у полей, обработка проводится недопустимо близко к приусадебным участкам», — приводит слова пчеловода Дмитрия Зубкова местная районка «Заря».

В начале июня о массовой гибели пчёл заявили в Алексине. По мнению пострадавших пчеловодов, причиной падежа мог стать инсектицид, которым ООО «Тесницкое» обработало свои поля с цветущей горчицей в районе деревни Бухторма. Предположительно для защиты зерновых культур от вредителей использовался препарат «Монарх» — второго класса опасности для человека и первого для пчёл.

По словам алексинцев, ветеринары выезжали на места, брали пробы и фактически подтверждали по внешним признакам, что мор пчёл, скорее всего, вызван их отравлением ядохимикатами. Однако анализ слишком дорогой, поэтому пчеловоды беспокоятся, что могут остаться без компенсации потерь.