Герои России не будут платить за капремонт, услуги ЖКХ и вывоз мусора

18 июня вступил в силу закон, по которому Герои СССР, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей больше не должны будут платить взносы на капремонт.



Кроме того, они освобождены от платы за пользование жилым помещением и его содержание. В том числе — от платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем, за общедомовую холодную и горячую воду, электроэнергию, за отведение сточных вод.

Также им не нужно платить за коммунальные услуги — холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Бесплатны для них будут услуги вневедомственной охраны вне зависимости от вида жилищного фонда.

Аналогичные льготы есть и у Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Они тоже вместе с членами их семей освобождаются новым законом от платы за капремонт и оплаты всех общедомовых квитанций — от услуг по управлению многоквартирным домом до отведения сточных вод в целях содержания общего имущества. Также им не нужно платить за домашний телефон.