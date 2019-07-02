В ОП РФ призвали тщательно мониторить вырубку лесов

Член Общественной палаты России Валерий Васильев призвал обратить внимание на сохранение лесов.



«Говоря о компоненте проекта по управлению лесами, необходимо отметить проведение тщательного мониторинга по масштабной вырубке лесов и многочисленных пожаров — а не являются ли пожары формой прикрытия незаконной деятельности?» — сказал он.

По его словам, общественность должна вовлекаться и в компонент проекта по снижению загрязнения воды и воздуха, а также в повышение экологической ответственности бизнеса.

«В этой связи очень остро стоит вопрос об ответственности транснациональных корпораций, так как предприятия, находящиеся в нашей стране, но управляемые из-за рубежа, не всегда готовы к участию в экологических проектах в России. Есть проблемы и в повышении экологической ответственности российских финансово-промышленных групп. Необходим также мониторинг их участия в оздоровлении экологической обстановки», — добавил Васильев.

Общественник считает, что эффективной формой участия общественности в охране окружающей среды должно стать развитие института общественных экологических инспекторов, численность которых во многих регионах «недопустимо низка».

«Имеющийся международный опыт сотрудничества России и других государств в решении экологических проблем на Кольском полуострове вселяет надежду на то, что обсуждаемый проект будет позитивно принят всеми сторонами партнерства в создании благоприятных условий жизни россиян», — заключил Васильев.