Алексинский молочный завод производил фальсификат

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения ветеринарного законодательства при проверке Алексинского городского молочного завода.



В результате проверки оказалось, что на предприятии не осуществляется контроль за продовольственным (пищевым) сырьём, не ведётся мониторинг поставщиков сырья, в том числе на стимуляторы роста животных, лекарственные средства, пестициды и агрохимикаты.

В промышленной переработке используется сырое коровье молоко с истёкшим сроком годности, не соблюдаются сроки ветеринарных сопроводительных документов, не проводятся исследования воды на соответствие требованиям регламента.

Также завод допустил производство и реализацию масла, не соответствующего требованиям технических регламентов по жирно-кислотному составу, что подтверждается исследованиями в «Центральной научно методической ветеринарной лаборатории». Увеличенное соотношение эфиров жирных кислот свидетельствует о фальсификации молочной продукции, отметили в Россельхознадзоре.

Постановлениями Россельхознадзора Алексинский ГМЗ и должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 133 тысячи рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Также юридическому лицу выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на указанную продукцию. Информация направлена в Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии и в территориальное управление Роспотребнадзора.