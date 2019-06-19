Вечерами просто коллапс: алексинцы просят ограничить въезд автомобилей в Алексин-Бор

Жители Алексина просят чиновников решить вопрос с ограничением проезда машин в лесную зону на территории памятника природы «Алексин-Бор».



«Там, где поставили беседки, просто коллапс какой-то вечерами, по асфальтированной дороге просто не пройти спокойно, туда-сюда ездят, всю поляну уже закатали. Сделали для отдыха, но всем трудно дойти, надо же прям до лавки. А там же и детская площадка, с колясками ходят, велосипедисты. Прошу администрацию рассмотреть проблему, сделать выезд на место и найти решение проблемы», — говорится в обращении.

Ранее на территории соснового бора организовали десять бесплатных зон для шашлыков, а также установили навесы с лавочками, столиками и урнами. Местная администрация попросила жителей отдыхать цивилизованно, выполнять требования пожарной безопасности в лесу, бережно относиться к природе и осуществлять за собой уборку мест отдыха. Однако посетители леса жалуются на то, что к местам отдыха теперь снуют автомобили.

«Это вопиющее безобразие! Бор — заповедник. Сколько бы ни было въездов и объездов — везде должны быть шлагбаумы, запрещающие знаки; нужны регулярные рейды по пресечению въезда легкового транспорта и сохранению порядка. Каким надо быть некомпетентным и опрометчивым человеком, чтобы допустить установку этих беседок с мангалами, но наплевать на сопутствующие меры безопасности и порядка; установили информационный щит на поляне — всё, открестились, руки умыли», — добавляют жители.