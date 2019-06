В Ливии фейково уничтожили тульский «Панцирь-С1»

В Ливию из Объединённых Арабских Эмиратов для войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, доставили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» производства тульского КБ приборостроения.



Противники Хафтара, сторонники Правительства национального согласия почти сразу заявили об уничтожении «Панциря». В качества доказательства в соцсетях они опубликовали фотографии сгоревшего автомобиля с фурой.

This report is saying GNA airstrike destroyed the system during transit: "Some sources loyal to Haftar said earlier they had received a Russian defense system coming from the UAE and that it will be deployed to Gharyan" https://t.co/vihRIjbMLr

— Matthew Borie (@phxasc) June 18, 2019