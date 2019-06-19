В Ливии фейково уничтожили тульский «Панцирь-С1»

В Ливию из Объединённых Арабских Эмиратов для войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, доставили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» производства тульского КБ приборостроения.



Противники Хафтара, сторонники Правительства национального согласия почти сразу заявили об уничтожении «Панциря». В качества доказательства в соцсетях они опубликовали фотографии сгоревшего автомобиля с фурой.

This report is saying GNA airstrike destroyed the system during transit: "Some sources loyal to Haftar said earlier they had received a Russian defense system coming from the UAE and that it will be deployed to Gharyan" https://t.co/vihRIjbMLr — Matthew Borie (@phxasc) June 18, 2019

Однако, как пишут российские СМИ, «Панцирь-С1» перевозился совсем другим транспортным средством, а сгоревший тягач с прицепом не имеет к происходящему никакого отношения.

Судя по фотоматериалам, ЗРПК не передислоцировали с аэродрома, куда он был доставлен транспортным самолётом С-17 ВВС ОАЭ, а пока поместили в одно из находящихся на этом объекте бетонных укрытий.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, такие зенитные комплексы, по всей видимости, будут прикрывать авиабазу, откуда в настоящее время вылетают на задания ударные БПЛА Wing Loong китайского производства. По размещенным в открытых источниках данным, ими управляют специалисты из ОАЭ.

«Кстати, буквально на днях эти беспилотники два раза по ночам атаковали аэропорт Митига, где, в свою очередь, дислоцируются дистанционно управляемые аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Можно предположить, что „Панцири-С1“ как раз и должны защитить от возможного ответного удара», — отмечает Лямин.

Силы Ливийской национальной армии поддерживают ОАЭ, Египет и Франция. Находящееся в Триполи так называемое Правительство национального согласия спонсируется Турцией, Катаром и Италией, военный контингент которой до сих пор находится в Мисурате.