В Донском два школьника пытались угнать «десятку» и «двенашку»

В Донском сотрудники полиции задержаны учащихся, пытавшихся совершить угон двух автомобилей.



Школьники 14-ти и 16-ти лет ночью повредили дверь и замок зажигания автомобиля ВАЗ-21124 и попытались его угнать.

Подростков задержали, в ходе установления обстоятельств преступления была установлена их причастность к совершению аналогичного преступления в том же районе. Во втором случае юноши пытались совершить угон автомашины ВАЗ-21102.

Молодые люди сознались в содеянном. В настоящее время в полиции по данным фактам проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.