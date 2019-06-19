Пруд раздора

Около года длилось разбирательство в связи с незаконным захватом пруда в деревне Бураково Ясногорского района.



В 1960-х годах здесь появилось водохранилище после того как местный совхоз «Лесной» перекрыл пойму реки Осётр. В 90-е совхоз распался, а его земли раздербанили предприимчивые дельцы.

В частных руках оказался и участок земли под водохранилищем, где находится рыбоводный пруд площадью около 345 га. В 2012 году глава администрации Ясногорского района вынес постановление о переводе этого участка в частную собственность.

Новый владелец, предприниматель из Москвы Владимир Саков, который также владеет плотиной и исполняет обязанности гендиректора ООО «Лесной», обнёс часть берега забором, соорудил на плотине насосную станцию и решил спустить из пруда воду. В июне 2018 года из-за этого массово погибла рыба, что привело к экологическому бедствию. В 2019 году ситуация повторилась.

В Ясногорский районный суд был подан иск об истребовании земли под водохранилищем в муниципальную собственность. Суд иск удовлетворил, но владелец территории подал апелляцию в Тульский областной суд. Заседание пройдёт 27 июня.







Похожие прецеденты в Тульской области уже были — так, в Одоевском районе в 2015 году местная администрация на аукционе продала частнику два участка сельхозназначения площадью 26,953 га, в границах которых оказалась река Саженка, которая относится к федеральной собственности. Землю под водным объектом в итоге вернули законному владельцу (государству) через суд. В Дубенском районе в 2013 году чиновники продали участок площадью 75 квадратных метров, на котором фактически находился водный объект пруд, впадающий в реку Колодня, и тоже федеральная собственность. Чиновников-нарушителей осудили и оштрафовали, правда на небольшие суммы (до 100 тысяч рублей).