Тульский областной суд отменил наказание экоактивисту из Дубны за сообщение в чате о протесте против ввоза московского мусора

Тульский областной суд отменил наказание в виде 50 часов обязательных работ экоактивисту Кириллу Горшкову за сообщение в чате.



До этого районный суд, который проводили в здании прокуратуры Дубенского района, вменил Горшкову проведение акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) якобы за сообщение с призывом выйти на акцию в групповом чате во «ВКонтакте».

По мнению защищавшего активиста в суде тульского правозащитника Алексея Власова, на решение судьи об отмене наказания повлияло то, что в протоколе об административном правонарушении полицейские неверно процитировали сообщение Горшкова из чата. Власов утверждает, что сотрудники переписали фразу так, чтобы она звучала как призыв и на этом основании составили протокол.

Власов рассказал «ОВД-Инфо», что Горшков не призывал никого не акцию — в чате на 235 человек обсуждались форматы, в которых можно её провести. Например, субботник или демонстрация. В ходе этого обсуждения Горшков написал: «Давайте соберемся и поедем на полигон». Ссылку на сам чат экоактивист разместил в паблике «Подслушано Дубенский район», но добавиться в чат можно только с разрешения администратора.

Активисты посёлка Дубна выступают против ввоза московского мусора в Дубенский карьер. Местная администрация утверждает, что мусорный полигон в карьере существует уже около 40 лет. Однако активисты заявляют, что активно мусор стали ввозить около полугода назад. По словам Евгении Ильичёвой, ежедневно к 3-километровому полигону проезжают около 70 грузовиков.

Саму Ильичёву, мать троих детей, оштрафовали на 22 тысячи рублей за то, что она выложила групповом чате во «ВКонтакте» скриншоты сообщений с призывом прийти на сход против мусорного полигона.

Ещё одного участника антимусорных протестов Никиту Евтихевича оштрафовали на 23 тысячи рублей. В его протоколе указано, что в группе «Подслушано Дубенский район» он призывал выйти на митинг у здания администрации города. При этом постановление о вступлении приговора в силу Евтихевич получил до того, как смог его обжаловать.