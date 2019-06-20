Жителя суворовской Краинки задержали за кражу дынь

В Суворовском районе сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в хищении фруктов.



В дежурную часть поступила информация о том, что в посёлке Черепеть неизвестный открыто похитил несколько дынь с прилавка овощного развала.

Сотрудниками полиции в результате проведённых мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен нигде не работающий и ранее судимый 36-летний житель Краинки.

Мужчина сознался в содеянном. Сейчас в полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются причинённый собственнику ущерб.