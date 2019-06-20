Четыре предприятия Тульской области незаконно сбрасывали сточные воды

Тульская природоохранная прокурора выявила факты сброса сточных вод без разрешительной документации.



Так, ООО «ВоСток-Сервис» незаконно сбрасывала сточные воды в реку Шиворонь без решения о предоставлении водного объекта в пользование. Аналогичные нарушения закона установлены в деятельности «Венёвской хлебной компании», ООО «Аверс-Оптимум» и ЗАО «Краснобор».

Прокуратура потребовала незамедлительно устранить допущенные нарушения. В отношении должностных лиц возбуждены дела по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов), которые направлены для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.