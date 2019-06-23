В Плавском районе 12 памятников истории и культуры находились на неучтённой земле

В Плавском районе допущены нарушения при содержании памятников истории и культуры.



В ходе проверки прокуратура установила, что земельный участок под братской могилой №4 в селе Ново-Никольское не состоит на кадастровом учёте.

Аналогичные нарушения также выявлены в отношении 11 земельных участков на территории муниципалитетов Молочно-Дворское и Пригородное.

Прокурор подал в суд на сельские администрации с требованием принять меры к постановке на кадастровый учёт 12 земельных участков, занятых памятниками истории и культуры. Решениями Плавского районного суда исковые требования удовлетворены в полном объёме.