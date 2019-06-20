«Вся эта „Хартия“ хочет подмять под себя всю Тульскую область»

На митинг против завышенных тарифов на вывоз мусора, который прошёл в Новомосковске 15 июня, затесались «провокаторы».



По крайней мере, именно так называют этих людей участники массового мероприятия, которые собрались послушать отчёт рабочей группы о том, за что вынуждены платить мусорному оператору «МСК-НТ» рядовые жители.

Напомним, с 1 января 2019 года с переходом на новую систему обращения с отходами Тулу, Щёкинский и Киреевский районы обслуживает ООО «Хартия» (бенефициаром является Игорь Чайка, сын генпрокурора России), все остальные муниципалитеты — ООО «МСК-НТ». Согласно решению комитета по тарифам Тульской области, тариф «Хартии» на первое полугодие составит 621,90 рубля за кубометр, во втором полугодии — 646 рублей за кубометр; тариф ООО «МСК-НТ» — 747,62 рубля за кубометр в первом полугодии и 770,20 рубля во втором.

Итак, на митинге 15 июня трое неизвестных зашли одновременно, высказались на чью-то видеокамеру, а потом ролики с их интервью разошлись по соцсетям с целью дискредитировать активистов.

«Вы знаете, в интернете прочитала такую информацию, что вся эта „Хартия“ просто хочет подмять под себя всю Тульскую область на самом деле и платит своим активистам для того, чтобы кричать на каждом углу, как у нас хреново всё в Новомосковске, и устраивает все эти митинги», — сообщила одна из неизвестных.

Впоследствии её разыскали в соцсетях, оказалось — замдиректора школы и учитель физики.

«Я на остановке услышал, что женщина рассказывает про митинг: сам придёшь, друга приведёшь — и денег дадут за массовость. Делать ничего не надо, просто постоять», — высказался молодой человек.

«Понравилось эти митинги собирать — только народ будоражат. С января месяца говорили, говорили, а дел-то никаких. Ощущение такое, что как будто бы пиариться хотят. К власти наверное хотят, депутатами, чтобы привлечь к себе внимание что ли», — высказалась пенсионерка.

В группе «Наш Донской 71» назвали позором действия троицы во вред народу, после чего администратор группы Станислав Скидан сообщил о странной беседе с представителем тульской «Молодёжки ОНФ» Артуром Новиковым, который (если верить выложенной аудиозаписи разговора) предупредил об административном или даже уголовном деле и сообщил, что партия власти «может включить свой ресурс и вас задавят».

Тем не менее, сам митинг, по словам участников, прошёл успешно. В нём приняли участие около 500 человек, как и было заявлено в уведомлении. В резолюции потребовали пересмотра тарифов на вывоз мусора, запрета на ввод в Тульскую область отходов из других регионов и отставок в правительстве Тульской области чиновников, ответственных за реализацию «нелегитимной» мусорной реформы.

Пока в Новомосковске митингуют против «МСК-НТ», в Туле судятся с «Хартией». Депутат от КПРФ Алексей Лебедев в суде пытается доказать необоснованность роста платы населения за обращение с отходами. Суд длится уже несколько месяцев, областной комитет по тарифам отбивается. Пока удалось добиться того, чтобы областной суд привлёк регионального оператора третьим лицом к процессу. Следующее заседание уже с участием регионального оператора состоится 8 июля в 14:30 мск. Прийти может любой желающий — заседание открытое.