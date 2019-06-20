Администрация не будет ограничивать въезд машин в Алексин-Бор

В администрации Алексина прокомментировали жалобы жителей на въезд автомобилей в лесную зону на территории памятника природы «Алексин-Бор».



Ранее на территории соснового бора в Алексине организовали десять бесплатных зон для шашлыков, а также установили навесы с лавочками, столиками и урнами. Местная администрация попросила жителей отдыхать цивилизованно, выполнять требования пожарной безопасности в лесу, бережно относиться к природе и осуществлять за собой уборку мест отдыха.

Однако многие алексинцы стали жаловаться на то, что к местам отдыха теперь снуют автомобили, из-за чего страдают пешеходы. В частности, они попросили установить шлагбаумы и запрещающие знаки, организовать рейды по пресечению въезда легкового транспорта. Мы попросили администрацию Алексина обратить внимание на жалобы жителей. Как сообщили чиновники, дорога, которую предлагают перекрыть алексинцы, ведёт также в базе отдыха и оздоровительному лагерю.

«Согласно проекта освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, определены зоны, предназначенные для разведения костра и отдыха. Подъезд осуществляется по существующей асфальтированной дороге, которая также обеспечивает проезд к базе отдыха „Химик“ и лагерю „Ока“. В связи с чем ограничение автотранспорта в лесной массив не требуется», — отметили в горадминистрации.