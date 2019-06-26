За «мусорный» ущерб людям или природе будут штрафовать на полмиллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.



Согласно статье 6.35 КоАП РФ, за несоблюдение требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора физических лиц будут штрафовать на сумму в размере 2-3 тысяч рублей, юридических — 250-350 тысяч рублей.

Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, сумма штрафа для граждан вырастет до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — до 550 тысяч. Если будет нанесён вред здоровью людей или ущерб окружающей среде, не попадающий под статьи Уголовного кодекса, то штраф для физических лиц составит 4-5 тысяч рублей, а для организаций — 500-600 тысяч.

Поправка предусматривает отдельное наказание в виде штрафов за несоблюдение аналогичных норм в отношении отходов животноводства. В случае нарушения граждане заплатят штраф в размере 14 тысяч рублей, а сумма штрафа для юридических лиц составит миллион рублей.