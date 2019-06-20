Тула полностью избавится от маршруток?

Революционную идею озвучил глава администрации Тулы Евгений Авилов на встрече с жителями Зареченского округа.



По словам сити-менеджера, в 2020 году Тула полностью перейдёт на автобусы средней и большой вместимости.

Городской парк должны пополнить около 600 таких автобусов с кондиционерами, обеспеченных доступной средой.

Весь пассажирский транспорт в Туле будет ходить по единому расписанию, а также во всех транспортных средствах будут действовать льготы.

Кроме того планируется ввести единый билет, действующий в течение часа, что позволит жителям пересаживаться с одного маршрута на другой, не оплачивая проезд дважды.