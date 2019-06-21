Тулячка спросила Путина о движении страны к тоталитаризму (видео)

Жительница Тулы записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором спросила главу государства о движении страны к тоталитаризму.



«В СМИ сообщалось, что Россия готова выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекратить членство в Совете Европы. Ранее вы подписали законы об оскорблении власти, фейковых новостях и суверенном интернете. Не считаете ли вы, что Россия планомерно идёт к тоталитаризму?» — спросила она.

Как потом отметила автор видеообращения, оно ожидаемо не было озвучено на «прямой линии».