За Русь депутатства добьюсь: тульские национал-консерваторы во главе с Тимаковым идут на выборы

Тульское региональное отделение партии «Российский общенародный союз» намерено выдвинуть кандидатов на участие в городских и областных выборах.



25 июня в актовом зале «Тулаавтотранса» состоится предвыборное собрание реготделения, где будут представлены кандидаты.

Лидером списка пойдёт известный в Туле оппозиционный политик Владимир Тимаков, также отмечается, что в составе списка большинство — «простые труженики», среди которых «нет ни одного директора, ни одного состоятельного бизнесмена, ни одного чиновника, ни одного профессионального политика».

«Российский общенародный союз» — национал-консервативная политическая партия, преобразованная из одноимённого общественно-политического движения на съезде 17 декабря 2011 года. В разные годы лидеры и члены Российского общенародного союза осуществляли политическую деятельность в партиях «Народная Воля» (2001—2007) которая была переименована в «Народный Союз» и в 2011 вошла в состав «Российского общенародного союза». Лидер партии — Сергей Бабурин.