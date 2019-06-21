Руководство шумящей Алексинской картонной фабрики не выходит на контакт с жителями и журналистами (видео)

Сколько можно терпеть шум — жители нескольких домов на улице Победы в Алексине по соседству с картонной фабрикой рассказывают о жуткой вибрации из-за рабочего насоса и пневмокатка на заводе.



Проблема существует с августа 2018 года. За это время были неоднократные жалобы, обещания устранить шум, но по факту ситуация не меняется.

В мае жители отправили несколько десятков обращений губернатору Тульской области Алексею Дюмину и в Роспотребнадзор. Тогда проверка выявила превышение шума в ночное время. Был составлен административный протокол и предписание с требованием устранить проблему. Сроки исполнения прошли, а шум и вибрация остались.

Накануне прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным алексинцы записали видеообращение, в котором призвали уже главу государства обратить внимание на их проблему.

20 июня жители трёх многоэтажек пришли на фабрику, чтобы пообщаться с руководством, но их выдворили с территории. Как рассказал «Первый тульский», представители предприятия отказались от общения.

Журналисты «Телетулы» попытались сами выйти на контакт с сотрудниками фабрики, однако пообщаться удалось только с вахтёром, который сообщил, что инициативную группу просили «потерпеть до сентября», пока не завершится благоустройство нового цеха.

По нашей информации, до 30 июля на предприятии должны установить шумопоглощающие экраны. Сейчас жалобы жителей рассматривает прокуратура.