Тульский областной суд отменил штраф многодетной активистке из Дубны за сообщение в чате о сходе против мусорного полигона

Тульский областной суд отменил решение о штрафе Евгении Ильичёвой, выступающей против ввоза мусорного полигона в Дубне.



Ранее мать троих детей Ильичёву признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 22 тысячи рублей. Причиной послужило то, что она опубликовала в групповом чате скриншоты сообщений с призывом прийти на сход против мусорного полигона.

В протоколе, составленном на активистку, не были указаны форма, место и время мероприятия, которое она якобы организовывала, сообщил «ОВД-Инфо» тульский правозащитник Алексей Власов.

Ранее суд отменил наказание в виде 50 часов обязательных работ экоактивисту Кириллу Горшкову, которого также обвинили в организации публичного мероприятия из-за сообщений в групповом чате.

Активисты посёлка Дубна выступают против ввоза московского мусора в Дубенский карьер. Местная администрация утверждает, что мусорный полигон в карьере существует уже около 40 лет. Однако активисты заявляют, что активно мусор стали ввозить около полугода назад. По словам Евгении Ильичёвой, ежедневно к 3-километровому полигону проезжают около 70 грузовиков.

Саму Ильичёву, мать троих детей, оштрафовали на 22 тысячи рублей за то, что она выложила групповом чате во «ВКонтакте» скриншоты сообщений с призывом прийти на сход против мусорного полигона.

Ещё одного участника антимусорных протестов Никиту Евтихевича оштрафовали на 23 тысячи рублей. В его протоколе указано, что в группе «Подслушано Дубенский район» он призывал выйти на митинг у здания администрации города. При этом постановление о вступлении приговора в силу Евтихевич получил до того, как смог его обжаловать.