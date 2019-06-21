Жители Ревякино попросили Путина помочь восстановить поселковый стадион

Жители посёлка Ревякино Тульской области записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.



Они рассказали, что в их населённом пункте стадион пришёл в запустение.

«Всё, что есть на нём, уже давно непригодно для спортивной деятельности. Очень просим посодействовать нам, нашим деткам в хорошем спортивном будущем, в их развитии. К сожалению бюджета местной администрации и бюджетов других уровней недостаточно для восстановления спортивных объектов и данного большого стадиона. Пожалуйста, помогите нам, мы хотим обеспечить спортивное будущее наших детей», — говорится в обращении.