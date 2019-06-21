Из-за туляка в Грузии начались массовые протесты (видео)

В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.



Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов (уроженец Тулы) сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание.

Затем начался антиправительственный митинг, в ходе которого собравшиеся начали штурмовать парламент. Протестующие призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию и потребовали отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД.

Сергей Гаврилов в 1990-93 годах был депутатом Тульского городского совета народных депутатов. В 1993, 1995 и 2003 годах безуспешно баллотировался в Госдуму. В 1995 году на выборах в Госдуму был выдвинут Конгрессом русских общин по Щёкинскому избирательному округу. В 2007 и 2011 годах избирался в Госдуму по спискам КПРФ от Воронежской области. В 2016 году был избран депутатом Госдумы по спискам КПРФ от Белгородской и Воронежской областей, председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Руководитель экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений экспертного совета комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Как сообщил «Коммерсантъ», лидер партии «Европейская Грузия» бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия огласил солидарное решение всех оппозиционных сил о выдвижении трёх основных требований к правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.

Во-первых, оппозиция требует отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, поскольку «именно он ответствен за национальный позор, когда представитель „страны-оккупанта“ депутат Госдумы Сергей Гаврилов восседал в кресле спикера парламента Грузии и вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке».

Во-вторых, объединённая оппозиция настаивает на немедленной отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии, поскольку именно пограничная полиция, входящая в систему МВД, «пустила в страну Сергея Гаврилова, который голосовал за оккупацию Абхазии и Южной Осетии, а в 1993 году с оружием в руках воевал против Грузии в Абхазии».

В-третьих — и это самое главное условие — оппозиционеры требуют немедленного отказа от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов, когда половина законодательного органа избирается по одномандатным округам, а вторая половина — по партийным спискам. По словам Бокерии, очередные (2020) или внеочередные парламентские выборы «должны пройти исключительно по партийным спискам».

От имени всех оппозиционных партий Гига Бокерия предупредил, что власти обязаны декларировать согласие на все три условия до 19:00 местного времени (18:00 мск), когда на том же проспекте Руставели у здания парламента «начнётся новый, абсолютно мирный митинг оппозиции».

Протесты поддержал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Все, кто любит Грузию, в том числе все мои сторонники должны отложить свои дела и выйти. Правящий режим должен быть свергнут. Незаконно, когда страной, которая хочет стать частью Европы, управляет феодал», — заявил Саакашвили.

Днём 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку. В Кремле назвали инцидент, произошедший в Тбилиси с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия русофобской провокацией.