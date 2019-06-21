Травят всё живое: алексинцы послали Путину сигнал бедствия

Алексинский пчеловод Сергей Широковский призвал на помощь в борьбе с отравлением пчёл президента России Владимира Путина.



Его сообщение опубликовано на сайте петиций и обращений владимиру-путину.рф, а также в местной районке.

Напомним, в начале июня из Алексина начали поступать сообщения о массовом море пчёл. Местные фермеры заявляют, что причиной падежа мог стать инсектицид, которым ООО «Тесницкое» обработало свои поля с цветущей горчицей в районе деревни Бухторма. Предположительно для защиты зерновых культур от вредителей использовался препарат «Монарх» — второго класса опасности для человека и первого для пчёл.

Затем стало известно об аналогичной проблеме в Чернском районе. Владельцы личных подсобных хозяйств в селе Архангельское начали готовить коллективную жалобу в правоохранительные органы. Они предполагают, что всему виной ядовитые химикаты, которыми обрабатывают поля местные сельхозпредприятия.

Алексинец Сергей Широковский сообщает также и о случае в Богородицком районе, где, по его словам, после обработки полей пострадали не только пчёлы, но и местные жители.

«SOS!!! Стерильны от всего живого!!!

В Алексинском, густонаселённом районе Тульской области сельхозпроизводителем „ООО Тесницкое“ с грубейшими нарушениями обрабатываются посевные поля препаратами с первым классом опасности для пчёл и вторым классом опасности для человека. Использовался сильно действующий инсектицид „Монарх“. Массово гибнут пчёлы!!! Жители деревень задыхаются от их обработок!!! Много пчеловодов лишились дополнительного и основного дохода.

Ни одна лаборатория в центральном регионе, возможно, и в России (в 2018 году не нашли) не проводит исследования подмора пчёл на современные препараты, а это значит, что выше указанный сельхозпроизводитель уверен в своей безнаказанности и будет продолжать травить всё живое, включая и население.

Из областного руководства и контролирующих органов, начиная с министерства сельского хозяйства, россельхознадзора, роспотребнадзора, ветеринарной службы, остановить этого „монстра“ никто не может или не хочет. В прошлом году областной прокуратурой было отказано в проведении проверки сельхозпроизводителя „ООО Тесницкое“.

Длится этот беспредел уже несколько лет. На письменные обращения идут только запутанные отписки.

Создаётся впечатление, что мы возвращаемся в девяностые, когда проблемы решались без вмешательства руководства. Есть фото и видеозаписи нарушений, переписки с руководством.

С таким наглым и потребительским отношением к окружению со стороны „ООО Тесницкое“ перечёркиваются все Государственные программы по демографии и экологии. Мы хотим жить и заниматься пчеловодством, растить детей и внуков в чистой зоне, а не в зоне отчуждения.

Если ежегодно идёт отравление пчелосемей, страдает население во время обработки полей, выходит что-то не так с законом или кто-то его не соблюдает, а может кто-то не выполняет свои должностные обязанности?!

Земля за время их деятельности уже перенасыщена этой отравой. В Алексинском, густонаселённом районе, где населённые пункты расположены от одного до трёх километров друг от друга, невозможно обработать поля препаратом с первым или вторым классом опасности, не нарушив экологический регламент.

Обработка проводится при высокой дневной и ночной температуре, с подветренной стороны к населённым пунктам, на не соответствующем расстоянии от населённых пунктов, при высокой силе ветра, во время начавшегося цветения (рапса, горчицы...), забор воды для обработки производят из общественных водоёмов и т. д. Одним из пчеловодов был замечен слив остатков химикатов, после обработки горчицы, на краю поля.

Пока готовил обращение к отправке, поступила информация от президента ассоциации пчеловодов Тульской области, что в Богородицком районе после обработки полей, произошло отравление не только пчёл, но и пострадало население.

Хотелось бы решить эту проблему раз и навсегда и не задумываться о том, что завтра ты можешь остаться без пасеки и средств существования и дышать деревенским воздухом, насыщенным густым ароматом цветов и нектара.

SOS SOS SOS SOS SOS», — говорится в обращении.