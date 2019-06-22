Тульские силовики считают недостаточными меры по возврату бюджетных средств из лап коррупционеров

20 июня в прокуратуре Тульской области состоялось заседание межведомственной рабочей группе по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов в сфере противодействия коррупции.



Руководители прокуратуры, региональных управлений ФСБ, МВД, Следственного комитета, ФНС, ФАС, ФСИН и Росреестра обсудили проблемы выявления, документирования и расследования хищений при расходовании бюджетных средств.

По итогам было принято решение принять дополнительные меры в целях повышения эффективности работы по выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности указанного вида.

Также руководители правоохранительных органов возьмут на контроль вопросы возмещения ущерба, причинённого коррупционными преступлениями, установления имущества, подлежащего аресту, и будут активнее использовать полномочия по принятию обеспечительных мер.