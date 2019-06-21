Почему «Хартию» невозможно обыграть в тульском суде

Тульский активист и блогер Никита Баринов рассказал о ходе судебного процесса, в котором региональное отделение КПРФ выступает против мусорного оператора «Хартия».



«За первое полугодие тарифный комитет рассчитал тариф, исходя из документов за 9 месяцев 2018 года по другим регионам. А на второе просто добавил 4% дефлятора, и тариф вырастает на 4% автоматически, вне зависимости от расходов.

Сейчас тульские газеты пишут, что тариф снизится. Объясню, в чём манипуляция. В год „Хартия“ зарабатывает примерно 1,4 млрд рублей, за полгода — 700 млн. 4% — это примерно 56 млн рублей. За первое полугодие тариф рассчитан полностью „отфонарно“. На вторые полгода к тарифу прибавлено примерно 56 млн. Но для того, чтобы тариф остался таким, как в первые полгода, эти 56 млн рублей отнимают у „Спецавтохозяйства“. То есть из кармана тульских олигархов они переходят в карман московских олигархов. А тариф просто не поднимется на 4%. Если не поднялся — значит снизился. А туляки как платили непонятную сумму, так и будут платить. Как говорится, чистые руки — и никакого мошенничества.

А снизили тариф для захоронения отходов МУП „Спецавтохозяйство“, за счёт этого упал тот тариф, который должен был вырасти. При этом новый тариф, который будет с 1 июля, нельзя оспаривать сейчас, потому что он не действует. Тот тариф, по которому судятся сейчас, тоже не действует, потому что он был на момент подачи иска, а с 28 мая приняли какой-то новый тариф. Получается, что в суде нечего рассматривать, так как нет тарифа, на который подан иск», — говорит он.