На главу администрации Богородицкого района завели дело в связи с гибелью ребёнка

Главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину предъявлено обвинение по делу о смерти ребёнка.



Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Его расследуют следователи отдела по расследованию особо важных дел.

17 мая 2018 года на улице Защитная 6-летнего мальчика придавило упавшим бетонным забором. Дети стояли рядом, неожиданно часть забора начала падать. Одному из детей плита упала на голову, от полученных травм он скончался. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как оказалось, бетонное ограждение было снято с кадастрового учёта как «сооружение не относящееся к категории недвижимого имущества» именно в день трагедии. В ходе экспертизы специалисты установили, что бетонный забор не соответствовал нормам: упавшая секция ограждения находилась в недопустимом состоянии, соседние — в аварийном и ограничено работоспособном.

Как пишет «Слобода», следствие пришло к выводу, что между действиями главы администрации и происшествием есть причинно-следственная связь. Сам Игонин уголовное дело пока не комментирует.

Вадим Игонин возглавил администрацию Богородицкого района весной 2017 года. Ранее он работал на этой должности с 2011 по 2015 год, но был отстранён после возбуждения на него уголовного дела по факту использования подложного документа в 2006 году, когда Игонин работал в юридическом отделе районной администрации. Впоследствии уголовное дело прекратили.