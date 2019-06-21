Дубенский глава заявил, что ему всё равно, откуда везут мусор на местный полигон

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов заявил, что ему всё равно, откуда везут мусор на местный полигон, обустроенный на месте карьера.



Местные жители задали ему вопрос, почему ввозят отходы из Москвы и Московской области.

«А почему они не могут везти из Москвы? Объясните. Я вообще не понимаю, какое мне-то дело, откуда везут. Полигон мусорный. ... Мусор что, имеет национальность?», — ответил чиновник.

Год назад в региональном министерстве природных ресурсов и экологии уверяли, что территориальной схемой не предусмотрено поступление и размещение на полигонах ТБО Тульской области отходов из других регионов.

Территориальной схемой обращения с отходами,в том числе с ТКО, Тульской области,не предусмотрено поступление и размещение на полигонах ТБО Тульской области потоков отходов из других субъектов РФ,в том числе Московской области — Минприроды ТО (@minecolog) 23 марта 2018 г.

Как сообщил Гузов, срок аренды земли под полигоном составляет 10 лет. Мы уже рассказывали, что его эксплуатирует ООО «СтройСитиТула» и мощность объекта меньше, чем количество отходов, которое по факту размещается. По словам главы, у полигона есть лицензия и там «сделано всё, что нужно». Однако дубенцы считают, что полигон работает с нарушениями. Их опасения косвенно подтвердил и генпрокурор России Юрий Чайка, заявивший, что в Тульской области лицензии на обращение с отходами выдавались с нарушениями, правда, пока не конкретизировавший, о чём конкретно идёт речь.

Также Гузова спросили и о соглашении между Тульской и Московской областями о взаимодействии «в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов», подписанном председателем правительства региона Валерием Шериным в конце 2018 года.

Напомним, жители посёлка Дубна протестуют против действия полигона, который, по их словам, приведёт к ухудшению экологической обстановки. Они создали петицию к президенту РФ Владимиру Путину, в которой говорят о том, что в районе «просто напросто засыпают старый карьер мусором со всех областей, в основном с Москвы, хотя изначально обещали построить завод по переработке отходов и потом уже возить мусор на переработку». По словам жителей, запах распространяется по всему Дубенскому району, а дороги усыпаны тем, что вылетает из машин, везущих мусор.

Местная администрация утверждает, что мусорный полигон в карьере существует уже около 40 лет. Однако активисты заявляют, что активно мусор стали ввозить около полугода назад. По словам активистки Евгении Ильичёвой, ежедневно к 3-километровому полигону проезжают около 70 грузовиков.

Саму Ильичёву, мать троих детей, оштрафовали на 22 тысячи рублей за то, что она выложила групповом чате во «ВКонтакте» скриншоты сообщений с призывом прийти на сход против мусорного полигона. Однако она смогла обжаловать штраф — областной суд признал его незаконным.

Ещё одного участника антимусорных протестов Никиту Евтихевича оштрафовали на 23 тысячи рублей. В его протоколе указано, что в группе «Подслушано Дубенский район» он призывал выйти на митинг у здания администрации города. При этом постановление о вступлении приговора в силу Евтихевич получил до того, как смог его обжаловать.