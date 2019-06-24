В Черни отремонтируют противорадиационное укрытие

В Черни отремонтируют подвал Дома культуры, который является одним из девяти противорадиационных укрытий в районе.



Проверка показала, что условия в нём не соответствуют нормативам, администрации ДК было вынесено предписание провести все необходимые работы.

В настоящее время проходит демонтаж ненужных и устаревших конструкций, затем будет выполнена замена коммуникаций и ремонт помещений, сообщает районная газета «Знамя».

«ПРУ предназначены для защиты от заражения радиоактивными веществами, от капель отравляющих веществ и других поражающих факторов. После ремонта укрытие будет соответствовать требованиям инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне», — пояснил начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, охране окружающей среды Игорь Бойчук.