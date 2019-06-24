Разбили газовый тандем: самый богатый тульский депутат ушёл из «Газпрома»

Николай Попов покинул пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Москва», который он занимал в течение 12 лет.



Как сообщается на сайте московского «Межрегионгаза», должность гендиректора занял Василий Толстопятов. 19 июня 2019 года новый руководитель был представлен коллективу компании и приступил к работе.

Николай Попов — самый богатый депутат Тульской областной Думы, член партии «Единая Россия». За 2018 год он задекларировал доход, превышающий 120 млн рублей. Попов имеет в собственности жилой дом (292,2 кв. м), земельный участок (1940 кв. м), автомобиль УАЗ с прицепом, снегоход и мотовездеход. Его супруга за год заработала 1,4 млн рублей. У неё есть квартира (78,8 кв. м) и автомобиль Toyota. В пользовании у семьи жилой дом площадью 558 кв. м, ещё одним домом в 715 кв. м пользуется только жена Попова.

СМИ сообщали о родственных связях и общих «газовых схемах» Николая Попова с ещё одним депутатом Тулоблдумы, гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Николаем Воробьёвым.