В Тульской области обнаружили болото с 10-тысячелетней историей

Тульские краеведы предполагают, что болото в Белёвском районе имеет 10-тысячелетнюю историю.



Ранее радиоуглеродный анализ нижних слоев отложений одного из таких древних водоёмов подтвердил 9-тысячелетний возраст болота.

Если гипотеза верна, то теоретически Белёвские урочища могли бы быть ровесниками затопления мифической Атлантиды, которое некоторые исследователи относят к VIII веку до нашей эры. Болота старше египетских пирамид, Древней Греции и Римской империи, и относятся к тем временам, когда люди только приручали кошку и осваивали изготовление глиняной посуды.

Как рассказал ведущий специалист естественно-исторического отдела Тульского областного краеведческого музея Александр Лакомов изданию «МК в Туле», экосистема Белёвских болот уникальна: здесь встречаются нетипичные для нашего региона растения и насекомые, например, таёжные растения.

Сейчас образцы, собранные в ходе экспедиции, изучают эксперты ТулГУ и Тульского областного краеведческого музея.