Тульский активист Никита Баринов призвал губернатора Тульской области Алексея Дюмина провести значимые перестановки в чиновничьем аппарате.



В частности, отправить в отставку председателя правительства региона Валерия Шерина, министра природных ресурсов и экологии Юрий Панфилова и председателя комитета по тарифам Дмитрия Васина.

Поводом он назвал заключение соглашения с Московской области о сотрудничестве «в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов», подписанное председателем правительства региона Валерием Шериным в конце 2018 года, ввоз в Тульскую область мусора из других регионов, хотя минприроды отрицало такую возможность, провал нацпроекта «Экология», а также необоснованное завышение тарифов на вывоз коммунальных отходов.

Территориальной схемой обращения с отходами,в том числе с ТКО, Тульской области,не предусмотрено поступление и размещение на полигонах ТБО Тульской области потоков отходов из других субъектов РФ,в том числе Московской области — Минприроды ТО (@minecolog) 23 марта 2018 г.

Главу управления Росприроднадзора Инну Заботину он предложил «задержать на рабочем месте» за выдачу лицензии на работу полигона в Дубенском районе.

Ранее глава Генпрокуратуры России Юрия Чайка заявил, что в Тульской области лицензии на обращение с отходами выдавались с нарушениями.

«Кто за всё это отвечает, Панфилов и Шерин? Или это губернатор — отец реформы? Хватит уже нам врать, дайте ответ людям. Кто отвечает за весь этот беспредел в карьере под Дубной и за имитацию мусорной реформы в Тульской области. Я призываю губернатора отмежеваться от всего этого и отправить в отставку Панфилова, Шерина, а Забботину не просто в отставку, а гораздо дальше. Потому что выдача лицензии не оборудованному карьеру — это преступление и коррупция», — озвучил он.