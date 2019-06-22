Кирилл Гузов: Дубенский полигон имеет полное право принимать «другой» мусор, а не только «наш»

Глава администрации Дубенского района прокомментировал «ТА» свои слова о том, что полигон, который складируется на местном полигоне, «не имеет национальности».



Ранее общественники опубликовали видеозапись беседы чиновника с жителями, где он говорит о том, что не понимает, почему на полигон не могут везти мусор из Москвы.

«Полигон включён в региональную тер. схему обращения с отходами, это факт, и имеет полное право принимать „другой“ мусор, а не только „наш“, а поскольку мусор предварительно обрабатывается, то как определить какой и откуда он точно не очень понятно („национальности“ нет, важен объем). МСК везет на полигон свой мусор, не чужой, согласно тер. схеме, т. е. и из других районов, т. е. не только наш, все так, речь идет об этом», — прокомментировал Гузов.

Также дубенский глава посчитал, что его слова были «выдернуты из контекста».

«Выдергивать куски и смысл из общего контекста встречи, которая шла 1 час (а выдернут только ее конец), однозначно не очень правильно», — добавил он.