Тульский минсельхоз провёл экстренное совещание в связи с массовой гибелью пчёл в Алексине и Черни

21 июня министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев провёл совещание по вопросу гибели пчёл в ряде муниципалитетов.



Ранее мы писали, что пчеловоды из Алексинского и Чернского районов забили тревогу в связи с массовым падежом пчёл. Они обратились к губернатору Алексею Дюмину и президенту РФ Владимиру Путину, где заявили об отравлении пчёл после обработки пестицидами посевов сельскохозяйственных культур.

На совещании, в котором приняли участие представители контрольно-надзорных органов, администраций муниципальных образований и сельскохозяйственных организаций было принято решение усилить контроль за соблюдением правил применения пестицидов и агрохимикатов при проведении полевых работ, организовать системный мониторинг их применения, активизировать работу по учёту пасек.

Кроме того, по каждому случаю гибели пчел планируется провести объективную и всестороннюю проверку.