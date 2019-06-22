«Партизаны» Меняйлова намерены продолжить строить в Суворове музей Героев ВОВ

Лидер «Партизанской правды партизан», писатель Алексей Меняйлов обратился к главе администрации Суворовского района Геннадию Сорокину с просьбой о продолжении строительства музея Героев Великой Отечественной войны.



В нём говорится, что 17 июня 2019 года Суворовский районный суд снял запрет на проведение строительно-ремонтных работ здания бывшего детского сада, где сторонники Меняйлова хотели разместить музей.

В связи с этим с сегодняшнего дня Меняйлов намерен продолжить строительство и открыть музей к 9 мая 2020 года. Он попросил включить строительство музея в «программу общественной инициативы Суворова» и поставить об этом в известность губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Текст письма опубликовал портал «Тульские PRяники».

Ранее Суворовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Алексея Меняйлова и его жены Слатаны. Они обвинялись в «совершении действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, а также принадлежности к социальной группе, с использованием сети Интернет» (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Супруги снимали и монтировали специфические видеоролики и размещали их в Сети.

Сами Меняйловы заявляли, что их цель – вместе с единомышленниками построить в Тульской области музей Героев ВОВ, а местные власти им в этом препятствуют. В ряде СМИ движение Меняйловых «Партизанская правда партизан» представляли как «деструктивную военизированную организацию».