С 1 июля станет обязательной маркировка обуви

С 1 июля 2019 года в России станет обязательной маркировка обуви.



С 1 декабря 2019 года обязательная маркировка будет введена для духов, туалетной воды, большинства товаров лёгкой промышленности, фотоаппаратов и шин, рассказал председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов на брифинге для СМИ.

Ранее с 1 марта 2019 года стала обязательной маркировка сигарет и папирос (остальной табачной продукции – с 1 июля 2020 года).

Маркировка товара – это размещение на его упаковке или этикетке уникального кода, где зашифрована подробная информация о продукте. Код идентифицирует товар и позволяет отслеживать его движение на каждом этапе — от производства или ввоза в Россию до продажи.

По словам Романова, начиная от производства и заканчивая розничной продажей, все лица, участвующие в этом процессе, сканируют код и загружают сведения о товаре в единую информационную систему мониторинга оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Функции оператора данной системы выполняет Центр развития перспективных технологий, реализующий проект по созданию Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров – Честный ЗНАК. Для каждой товарной категории есть свой проект. Для знакомства с системой, подготовки к новому режиму работы, покупки оборудования и обучения сотрудников даётся экспериментальный период.