«Тульский научно-исследовательский технологический институт» до сих пор не погасил долги перед своими сотрудниками.



Судьбу предприятия обсудили в региональном правительстве на заседании межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей.

Ранее ТНИТИ был признан банкротом. По словам конкурсного управляющего, до конца 2019 года предполагается реализовать имущество предприятия и полностью погасить задолженность по заработной плате. Также было принято решение проработать вопрос эксплуатации и балансодержателя канализационной станции предприятия.

Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении бывших генеральных директоров ТНИТИ по факту невыплаты зарплат (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) на общую сумму около 30 млн рублей.

По состоянию на конец 2016 года ТНИТИ был должен своим сотрудникам 53,4 млн рублей, чтобы начать расплачиваться, пришлось выставить на продажу производственную площадку в Басово стоимостью около 400 млн рублей.

Около 15 млн рублей должен своим сотрудникам «Киреевский завод лёгких металлоконструкций». Кроме того, имеется задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Погашение зарплатных долгов за счёт продажи части имущества предприятия комиссия поставила в приоритет. Также было заявлено о намерениях сохранить производственную площадку завода — планируется найти инвестора для возобновления работы предприятия по основному профилю.

Летом 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат рабочим КЗЛМК. Тогда долги превышали 30 млн рублей. В августе прошлого года бывший гендиректор КЗЛМК был осуждён за сокрытие налогов на сумму свыше 209 млн рублей (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) и приговорён к 3 годам лишения свободы.

Ещё один должник — «Узловский машиностроительный завод». Правда долгов по заработной плате на предприятии нет — только по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.