Эксперт: Современный российский протест преимущественно беспартийный

Политологи считают, что в 2019 году в Тульской области предстоит борьба за мандаты, а в выборах примет участие весь спектр политических сил региона.



При этом отмечается, что «с большой долей вероятности» в облдуму попадет её действующий председатель 67-летний Сергей Харитонов.

Мэр Тулы Юрий Цкипури скорее всего будет выдвинут в региональный парламент в одном из городских округов. А глава администрации Тулы Евгений Авилов может возглавить список единороссов в городскую думу, где будет претендовать на должность мэра.

Из Совета Федерации на работу в областной парламент собирается перейти сенатор Игорь Панченко. Он рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность председателя облдумы.

Политолог, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин считает, что оппозиция будет активно разыгрывать карту на поле непопулярных реформ, которые были осуществлены за последние год-два. Это мусорная реформа, проблемы экологии и жилищно-коммунального хозяйства, невнимание ряда муниципальных чиновников к конкретным проблемам жителей, пишет REGNUM.

Политолог Николай Евдокимов отмечает, что в Тульской области ряд проблемных тем «оседлала» партия КПРФ, при этом российский протест он называет преимущественно беспартийным.

«КПРФ ожидаемо делает основную ставку на „раскрученные“ протестные темы, такие, например, как „мусорная реформа“. Вероятно, в компартии полагают, что они в состоянии агрегировать социальное недовольство, хотя, на мой взгляд, это несколько самонадеянно. Во-первых, современный российский протест, преимущественно беспартийный, а желание тех или иных сил использовать его в политических целях часто встречает раздражение протестующих. Во-вторых, у КПРФ очень слаба позитивная повестка, нет конкретных предложений и системных решений острых вопросов, а получить большое число голосов только за счёт эксплуатации протестных тем вряд ли удастся», — говорит он.

«Накал борьбы внешне не ощущается, но изнутри чётко заметно противостояние представителей коммунистов, скооперировавшихся с районными активистами, и единороссов, перед которыми стоит задача сохранить уровень поддержки населения», — считает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

Что касается муниципальных выборов, отмечают эксперты, в борьбу за мандаты вместе с традиционным крупными партиями могут включиться и менее известные. Кроме этого, в округах изъявили желание побороться и популярные в городе независимые кандидаты.