Посетившие Тулу туристы возмутились тем, что Дом Демидовых превратили в офис (видео)

Туристы, побывавшие в Туле, возмутились тем, что в историческом здании в центре Тулы оборудовали офис.



«Сплит-система висит. Пластиковые окна везде. Полностью оборудовали под офис какой-то компании. Вот так некрасиво поступили. Стоит кулер, стоит принтер. Как-то это неправильно, что этот дом используют таким образом», — рассказали они в видеозаписи, выложенной на Youtube.

Тульские краевед Елена Платонова в фейсбуке дополнила познания гостей Тулы.

«Надо сказать, наши гости многого не знают. Перпендикулярно этому дому, не так давно возведено здание — новодел, тоже большой вопрос, кто мог дать разрешение на это строительство в историческом центре. Также не обратили они внимание и на разнобой в информационных табличках: на нижней указано, что это дом Ливенцевых, а не Демидовых, что соответствует исторической правде», — отметила она.