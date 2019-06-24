Тульская птицефабрика арендовала в Венёве участок сельхозземли и три месяца вывозила туда биологические отходы

По требованию тульского природоохранного прокурора от биологических отходов освобождено более 16 тысяч кв. м земель сельскохозяйственного назначения около деревни Новосёлки Венёвского района.



Ранее проверкой прокуратуры по обращениям жителей были установлены грубые нарушения земельного законодательства об охране окружающей среды, а также действующих ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В 1 км от деревни Новосёлки вдоль просёлочной дороги птицефабрика «Тульская» складировала биологические отходы III класса опасности. В течение трёх месяцев предприятием с использованием грузовых самосвалов вывезено на арендованный у администрации Венёвского района земельный участок сельскохозяйственного назначения приблизительно 13 463 кубометров биологических отходов.

По вывяленным нарушениям природоохранным прокурором вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) в отношении юридического лица АО птицефабрика «Тульская» и главного ветеринарного врача предприятия.

Постановлением Управления Россельхознадзора должностное лицо привлечено к административной ответственности, на него наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решением Ленинского районного суда от 17 мая 2019 года по требованию прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, на него наложен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Также в Венёвский районный суд прокуратурой направлено исковое заявление об обязании привести земельный участок, на котором осуществлено складирование биологических отходов, в надлежащее состояние в соответствии с требованиями земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда исполнено, контрольной прокурорской проверкой установлено, что биологические отходы в настоящее время убраны.