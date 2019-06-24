Стадион в Ревякино будет благоустроен в 2020 году

Стадион в посёлке Ревякино Ясногорского района будет благоустроен в 2020 году. Об этом нам сообщили в районной администрации.



Ранее жители посёлка выложили в Сети видеообращение к президенту, в котором рассказали, что в их населённом пункте стадион пришёл в запустение.

«Всё, что есть на нём, уже давно непригодно для спортивной деятельности. Очень просим посодействовать нам, нашим деткам в хорошем спортивном будущем, в их развитии. К сожалению бюджета местной администрации и бюджетов других уровней недостаточно для восстановления спортивных объектов и данного большого стадиона. Пожалуйста, помогите нам, мы хотим обеспечить спортивное будущее наших детей», — попросили ревякинцы.

Видео обращение к президенту!!! pic.twitter.com/ua5rOcQI9X — Инициативная группа п. Ревякино (@GJHYEWK4p40DDmm) June 20, 2019

Их поддержала олимпийская вице-чемпионка, 4-кратная чемпионка мира по велоспорту, уроженка Ревякино Анастасия Войнова.

«Каждый ребёнок достоин будущего! Так много детей из посёлков и маленьких городов хотели бы заниматься спортом. Во многих местах нет даже возможности у детей для этого. И я говорю даже не о специализированных спортивных школах и специализированных спортивных объектах, а об обычных стадионах, где бы дети смогли активно проводить своё время и развиваться. Очень надеюсь, что этот вопрос в скором времени будет разрешён», — написала Войнова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили нам в администрации Ясногорского района, в настоящее время готовится долгосрочная программа благоустройства стадиона посёлка Ревякино. Реализацию проекта разобьют на несколько этапов. В 2019 году будет подготовлен земельный участок, ликвидированы аварийные деревья, демонтированы разрушенные бетонные конструкции. Сам ремонт осуществят в 2020 году.