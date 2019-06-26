Ространснадзор взял на контроль летние перевозки детей

Ространснадзор приступил к контролю перевозки детей к местам отдыха.



В ходе проверок было выявлено более 30 нарушений обязательных требованиям технического состояния, пожарной безопасности.

Среди основных нарушений — отсутствие пломбировки и просроченная поверка огнетушителей, отсутствие пломбировки стоп крана, наличие горючих предметов, например, ветоши, перчаток около котла для кипячения воды. Также отмечали инспекторы неисправность кнопки вызова проводника, отсутствие крепления для инвалидной коляски.

Все выявленные несоответствия были устранены до подачи составов поездов под посадку пассажиров, заверили в Ространснадзоре.